Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу

Фахівець піде на підвищення після домашнього Мундіалю

Колишній оборонець іспанської «Барселони» Рафаель Маркес стане головним тренером національної команди Мексики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із Маркесом асоціація вже уклала – до 2030 року. Наразі він входить до тренерського штабу Хав'єра Агірре, який повезе «Триколор» на прийдешній Чемпіонат світу.

«Контракт із Рафаелем уже підписаний. Як помічник тренера, як тренер він такий же, яким був, коли грав – перетворює команду», – заявив функціонер.

Маркес приєднався до штабу Агірре влітку 2024 року. Як футболіст він виступав за національну команду Мексики в 1997-2018 рр. За понад два десятиліття оборонець зіграв 148 поєдинків у збірній, у яких оформив 17 голів.

Чим відомий Рафаель Маркес

Уродженець Самори, вихованець гвадалахарського «Атласа». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1996/97, а влітку 1999 року перебрався до Європи.

Спершу відіграв чотири сезони за французький «Монако», а потім віддав 6,5 роки «Барселоні». У складі монегасків став чемпіоном Франції, а в Іспанії виграв усі можливі трофеї – чотири титули Ла Ліги, Кубок і три Суперкубки Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу. Також виступав за «Нью-Йорк Ред Буллз», мексиканський «Леон», італійську «Верону», а завершив ігрову кар'єру в рідному «Атласі».

Там же на рік став спортивним директором. Потім працював із молоддю у скромній іспанській «Алькалі». У 2022-2024 роках тренував дубль «Барселони».

Збірна Мексики на ЧС-2026

Національна команда вдев'яте поспіль вийшла на Мундіаль. Найвищим досягненням Мексики залишається чвертьфінал Кубка світу (двічі). В обох випадках до цієї стадії «Триколор» виходив на домашніх чемпіонатах.

За результатами жеребкування Мексика потрапила в групу A турніру. Там її суперниками будуть збірні Південної Африки, Республіки Корея і Чехії. Національна команда Мексики відкриватиме Кубок світу матчем проти ПАР 11 червня.

