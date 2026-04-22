Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу

Антон Федорців
Антон Федорців
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Рафаель Маркес готуватиме команду до ЧС-2030
фото: EFE

Фахівець піде на підвищення після домашнього Мундіалю

Колишній оборонець іспанської «Барселони» Рафаель Маркес стане головним тренером національної команди Мексики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із Маркесом асоціація вже уклала – до 2030 року. Наразі він входить до тренерського штабу Хав'єра Агірре, який повезе «Триколор» на прийдешній Чемпіонат світу.

«Контракт із Рафаелем уже підписаний. Як помічник тренера, як тренер він такий же, яким був, коли грав – перетворює команду», – заявив функціонер.

Маркес приєднався до штабу Агірре влітку 2024 року. Як футболіст він виступав за національну команду Мексики в 1997-2018 рр. За понад два десятиліття оборонець зіграв 148 поєдинків у збірній, у яких оформив 17 голів.

Чим відомий Рафаель Маркес

Уродженець Самори, вихованець гвадалахарського «Атласа». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1996/97, а влітку 1999 року перебрався до Європи.

Спершу відіграв чотири сезони за французький «Монако», а потім віддав 6,5 роки «Барселоні». У складі монегасків став чемпіоном Франції, а в Іспанії виграв усі можливі трофеї – чотири титули Ла Ліги, Кубок і три Суперкубки Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу. Також виступав за «Нью-Йорк Ред Буллз», мексиканський «Леон», італійську «Верону», а завершив ігрову кар'єру в рідному «Атласі».

Там же на рік став спортивним директором. Потім працював із молоддю у скромній іспанській «Алькалі». У 2022-2024 роках тренував дубль «Барселони».

Збірна Мексики на ЧС-2026

Національна команда вдев'яте поспіль вийшла на Мундіаль. Найвищим досягненням Мексики залишається чвертьфінал Кубка світу (двічі). В обох випадках до цієї стадії «Триколор» виходив на домашніх чемпіонатах.

За результатами жеребкування Мексика потрапила в групу A турніру. Там її суперниками будуть збірні Південної Африки, Республіки Корея і Чехії. Національна команда Мексики відкриватиме Кубок світу матчем проти ПАР 11 червня.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
Лідер «Челсі» зазнав нової травми

