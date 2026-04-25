Зірка «Реала» пропустить Чемпіонат світу 2026

Едер Мілітан дивитиметься турнір лише по ТБ

Титулована команда зазнала чергової кадрової втрати

Оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан не поїде на цьогорічний Чемпіонат світу в Північній Америці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на COPE.

Раніше центрбек збирався лікуватися до кінця сезону. Бразилець сподівався, що встигне відновитися до Мундіалю. Однак, результати нового обстеження виявилися невтішними для досвідченого виконавця.

Спершу в Мілітана виявили ушкодження двоголового м'яза лівого стегна. Згодом медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Мілітан у нинішньому сезоні провів 21 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі та одну результативну передачу. У складі збірної Бразилії центрбек брав участь в ЧС-2022.

До слова, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.



