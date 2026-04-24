Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо

glavcom.ua
Антон Федорців
«Синьо-жовтим» підібрали нового суперника
фото: УАФ

Національній команді пророкують контрольний матч із іншим невдахою відбору до Мундіалю

Збірна України може зустрітися з національною командою Польщі в товариському поєдинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Przeglad Sportowy.

«Кадра» веде активні пошуки суперників на червневе вікно матчів. Першим опонентом польської збірної стане Нігерія. Цей спаринг запланований на 3 червня.

Натомість претендентами на роль другого спаринг-партнера Польщі стали збірні України та Чехії. Контрольний матч проти одного із сусідів попередньо відбудеться у Варшаві. Проте, ні суперник, ні арена поєдинку остаточно не визначені.

Національні команди Польщі та України стали жертвами збірної Швеції у плейоф кваліфікації до ЧС-2026. «Синьо-жовті» поступилися скандинавам у півфіналі (1:3), а от «Кадра» програла шведам фінал відбору (2:3) на Чемпіонат світу.

Звільнення Сергія Реброва в збірній України

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – оголосив про відставку керманича збірної президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

