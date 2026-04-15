Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ

Національна команда готуватиметься до офіційних матчів через спаринги

Українська асоціація футболу працює над організацією двох товариських поєдинків збірної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «UA-Футбол».

«Синьо-жовті» проведуть спаринги 3 червня і 7 червня. У другу дату, найімовірніше, національна команда України протистоятиме збірній Данії. Натомість перемовини з потенційними першими суперниками тривають.

Вочевидь, опонент «синьо-жовтих» буде з категорії екзотичних. Серед варіантів – збірні Анголи, Тринідаду і Тобаго, Чилі та навіть Іраку. Щоправда, остання команда братиме участь в Чемпіонаті світу 2026, тож навряд погодиться грати контрольний матч у Європі.

Збірна України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Підопічні Сергія Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях «синьо-жовтих» завершився у півфіналі плейоф кваліфікації.

Минулого тижня збірна України зазнала поразки від Швеції (1:3). У складі скандинавів хет-трик оформив Йокерес із лондонського «Арсенала». Натомість єдиний м'яч команди Реброва до свого активу записав дебютант Пономаренко.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.