Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер

На головного тренера національної команди зберігся неабиякий попит

Керманич збірної України Сергій Ребров серйозно зацікавив близькосхідний клуб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на шоу колишнього журналіста Ігоря Бурбаса BurBuzz.

«Клуб, який його дуже хоче там, і з того, що я навіть чув, що 5 млн євро йому пропонує зарплатню. Так, небезпечно їхати на Близький Схід. Якщо не помиляюсь, це Об'єднані Арабські Емірати. Щоб не помилитись з цими клубами і назвами, точно не скажу, але точно звідти є предметний інтерес, і, можливо, навіть Ребров уже веде перемовини», – заявив блогер.

За словами Бурбаса, інтерес до головного тренера «синьо-жовтих» зберіг афінський «Панатінаїкос». Грецький гранд готовий запропонувати скромніші фінансові умови. Водночас ПАО гратиме в єврокубках у наступному сезоні.

Контракт Реброва з Українською асоціацією футболу розрахований до 31 липня. Під його керівництвом збірна України не змогла вийти на Чемпіонат світу 2026. Українець вже працював на Близькому Сході раніше, де тренував аравійський «Аль-Ахлі» та еміратський «Аль-Айн».

