Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Сергій Ребров на порозі відставки з містка «синьо-жовтих»
фото: УАФ

На головного тренера національної команди зберігся неабиякий попит

Керманич збірної України Сергій Ребров серйозно зацікавив близькосхідний клуб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на шоу колишнього журналіста Ігоря Бурбаса BurBuzz.

«Клуб, який його дуже хоче там, і з того, що я навіть чув, що 5 млн євро йому пропонує зарплатню. Так, небезпечно їхати на Близький Схід. Якщо не помиляюсь, це Об'єднані Арабські Емірати. Щоб не помилитись з цими клубами і назвами, точно не скажу, але точно звідти є предметний інтерес, і, можливо, навіть Ребров уже веде перемовини», – заявив блогер.

За словами Бурбаса, інтерес до головного тренера «синьо-жовтих» зберіг афінський «Панатінаїкос». Грецький гранд готовий запропонувати скромніші фінансові умови. Водночас ПАО гратиме в єврокубках у наступному сезоні.

Контракт Реброва з Українською асоціацією футболу розрахований до 31 липня. Під його керівництвом збірна України не змогла вийти на Чемпіонат світу 2026. Українець вже працював на Близькому Сході раніше, де тренував аравійський «Аль-Ахлі» та еміратський «Аль-Айн».

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Теги: Сергій Ребров Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
Колишній українець Ковтун розсміявся під час відповіді на питання про зміну громадянства
Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер
Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах
Президент української команди оновив віковий рекорд вітчизняного футболу

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua