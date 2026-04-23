Шовковський відреагував на відхід Реброва зі збірної України

Екснаставник «Динамо» підтримав українського тренера

Колишній наставник київського «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував відхід Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної України. Про це повідомляє «Главком».

Що написав Шовковський

Шовковський висловив підтримку Реброву після його відходу з посади головного тренера збірної України, опублікувавши пост в соцмережах.

«Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація – це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати.

Ми маємо бути разом – і в перемогах, і в складні моменти. Сергію, дякую за роботу і відданість. Підтримую», – написав Шовковський.

Відставка Реброва: що відомо

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

