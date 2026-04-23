Шовковський відреагував на відхід Реброва зі збірної України

фото: ФК Динамо

Екснаставник «Динамо» підтримав українського тренера

Колишній наставник київського «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував відхід Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної України. Про це повідомляє «Главком».

Що написав Шовковський

Шовковський висловив підтримку Реброву після його відходу з посади головного тренера збірної України, опублікувавши пост в соцмережах.

«Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація – це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати.

Ми маємо бути разом – і в перемогах, і в складні моменти. Сергію, дякую за роботу і відданість. Підтримую», – написав Шовковський.

Відставка Реброва: що відомо

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше Шовковський прокоментував потенційну можливість стати головним тренером збірної України.

Читайте також

Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної чемпіонат світу
26 березня, 12:31
Ігор Бєланов, Андрій Шевченко та Олег Блохін гарно посиділи
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
25 березня, 12:55
Миколенко: Дякую людям, тим, хто додивився це позорище
«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції
27 березня, 09:48
Шевченко подякував вболівальникам за підтримку збірної України
Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України з футболу на Чемпіонат світу
27 березня, 13:43
«Синьо-жовтим» треба реабілітуватися перед уболівальниками
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч Реклама
31 березня, 13:10
Ілля Забарний потрапив до заявки на матч
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
31 березня, 09:42
Синьо-жовті мають 1546,88 бала у рейтингу ФІФА
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
1 квiтня, 16:12
Андрій Шевченко пообіцяв до кінця місяця вирішити долю Сергія Реброва
Андрій Шевченко розповів, коли ухвалять рішення по новому тренеру збірної
17 квiтня, 16:35
Сергій Ребров не зміг виконати завдання біля керма «синьо-жовтих»
Ребров офіційно покинув збірну України
Вчора, 11:17

Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
