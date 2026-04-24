Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Сергій Ребров знову у списках кандидатів на посаду тренера «Панатінаїкоса»
«Панатінаїкос» вже робив пропозиції українському тренеру

Після звільнення зі збірної України Сергій Ребров може продовжити тренерську кар'єру у Греції, очоливши 20-разового чемпіона країни – клуб «Панатінаїкос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsit.

Інтерес «Панатінаїкоса» до Реброва: що відомо

За інформацією джерела, Ребров знову почав фігурувати у списках кандидатів на посаду тренера «Панатінаїкоса». Український фахівець тепер є вільним агентом на тренерському ринку, а клуб з Афін може розглянути його кандидатуру вже влітку.

Наразі грецький клуб не задоволений роботою відомого іспанського фахівця Рафи Бенітеса, якого можуть незабаром звільнити. «Панатінаїкос» посідає четверте місце в чемпіонаті Греції. Відставання від лідера – АЕКа складає вже 16 очок.

Раніше українського фахівця вже пов'язували із афінським клубом, але тоді він вирішив сфокусувався на роботі з національною командою, а греків очолив зірковий Рафаель Бенітес.

Нагадаємо, що 51-річний Ребров до роботи зі збірною України очолював «Динамо», «Аль-Ахлі», «Ференцварош» та «Аль-Айн». Загалом він здобув десять трофеїв протягом тренерської кар'єри.

Відставка Реброва: усі подробиці та коментарі

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше колишній наставник «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував потенційну можливість стати головним тренером збірної України.

