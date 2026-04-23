Президент «Динамо» висловився про відставку Реброва з посади головного тренера збірної України

Ігор Суркіс нагадав про те, що Ребров узяв на себе велику відповідальність

Президент «Динамо» Ігор Суркіс звернувся до тренера Сергія Реброва, який залишив посаду наставника збірної України. Про це повідомляє «Главред» з посиланням на офіційний сайт «Динамо».

Що сказав Ігор Суркіс

«Шановний Сергію Станіславовичу! Дозвольте висловити Вам слова поваги та підтримки в цей складний час. Ви не побоялися виклику й узяли на себе велику відповідальність – очолити національну збірну України під час страшної війни.

Кожен у динамівській родині знає, що Ви живете футболом щомиті та є професіоналом своєї справи. Як гравець і тренер Ви принесли славу нашому клубу як в Україні, так і далеко за її межами. Немає жодних сумнівів у тому, що на чолі національної збірної Ви працювали з таким же запалом і професіоналізмом задля досягнення максимального результату.

Я впевнений, що на Вас у тренерській кар’єрі чекають іще багато злетів і досягнень, а робота в національній збірній України стане колосальним досвідом, який піде лише на користь.

Дякуємо за Ваш внесок у розвиток українського футболу і бажаємо успіхів у подальших етапах Вашої кар’єри», – заявив Суркіс.

Сергій Ребров раніше успішно виступав за «Динамо», а також працював головним тренером киян.

Відставка Реброва: що відомо

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

