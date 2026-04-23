Президент «Динамо» висловився про відставку Реброва з посади головного тренера збірної України

Святослав Василик
Ігор Суркіс очікувано підтримав Сергія Реброва
Президент «Динамо» Ігор Суркіс звернувся до тренера Сергія Реброва, який залишив посаду наставника збірної України. Про це повідомляє «Главред» з посиланням на офіційний сайт «Динамо».

Що сказав Ігор Суркіс

«Шановний Сергію Станіславовичу! Дозвольте висловити Вам слова поваги та підтримки в цей складний час. Ви не побоялися виклику й узяли на себе велику відповідальність – очолити національну збірну України під час страшної війни.

Кожен у динамівській родині знає, що Ви живете футболом щомиті та є професіоналом своєї справи. Як гравець і тренер Ви принесли славу нашому клубу як в Україні, так і далеко за її межами. Немає жодних сумнівів у тому, що на чолі національної збірної Ви працювали з таким же запалом і професіоналізмом задля досягнення максимального результату.

Я впевнений, що на Вас у тренерській кар’єрі чекають іще багато злетів і досягнень, а робота в національній збірній України стане колосальним досвідом, який піде лише на користь.

Дякуємо за Ваш внесок у розвиток українського футболу і бажаємо успіхів у подальших етапах Вашої кар’єри», – заявив Суркіс.

Сергій Ребров раніше успішно виступав за «Динамо», а також працював головним тренером киян.

Відставка Реброва: що відомо

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – прокоментував відставку президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», – заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше колишній наставник «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував потенційну можливість стати головним тренером збірної України.

Шовковський також прокоментував відставку Сергія Реброва.

Читайте також

Абаскаль очолював «Спартак» з червня 2022 року до квітня 2024-го
Іспанський тренер хоче відвідати Росію, щоб «показати сину, яка красива Москва»
25 березня, 11:37
Хвіча Кварацхелія буде і формальним, і неформальним лідером команди
Зірка ПСЖ став капітаном суперника збірної України
25 березня, 11:30
Роналдінью здивував своїм вибором
Роналдінью назвав найкращого футболіста світу
6 квiтня, 15:30
Аарон Ремзі повісив бутси на цвях
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
7 квiтня, 17:46
«Астон Вілла» вистояла у напруженому матчі з «Болоньєю»
Матчі на будь-який колір і смак. Підсумок чвертьфіналів Ліги Європи
10 квiтня, 01:47
Яцек Магєра пішов із життя у 49 років
Раптово помер тренер футбольної збірної Польщі
10 квiтня, 14:29
Професіональна футбольна ліга складатиметься з трьох дивізіонів
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
14 квiтня, 10:55
Маркіньйос отримав привілейоване становище в клубі
ПСЖ остаточно визначився з долею капітана команди
20 квiтня, 11:00
Віктор Циганков може стати центрфорвардом команди
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
21 квiтня, 14:29

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
