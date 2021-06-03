Збитий рейс МАУ: країни висунули Ірану вимоги

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

Чотири країни, в числі яких Україна, направили в Тегеран спільні претензії з вимогою про визнання провини і виплат компенсацій за збитий літак

Канада, Україна, Швеція та Велика Британія в четвер, 3 червня направили Ірану спільне повідомлення про претензії в зв'язку зі збитим літаком МАУ. Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

«Дії і бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві наголошується, що нашим державам, їх громадянам і резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної і непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі», - йдеться в заяві.

Там також зазначається, що країни висунули низку вимог, які не є вичерпними, серед яких - визнання вчинення неправомірних дій і повний звіт про обставини, які призвели до збивання літака, публічне вибачення, повернення зниклих і вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому чітко висловленим способом, забезпечення прозорості кримінального розслідування заснованого на принципах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріального і морального збитку, заподіяного жертвам і їхнім сім'ям незалежно від національності і в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.

«Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів з репарацій, які ми будемо проводити сумлінно», – йдеться в заяві.

Автори заяви також висловили солідарність із рідними і близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату.

Нагадаємо, у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.