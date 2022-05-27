Збитки операторів газмереж від російської агресії сягнули 10 млрд грн

Через бойові дії було відключено і пошкоджено 1 074 газорозподільних та 2 739 шафових газорегулюючих пунктів

Фахівці відновили роботу 390 газорозподільних та 929 шафових пунктів

За три місяці війни розмір збитків від пошкодження критичної інфраструктури через дії російських загарбників досяг 9,9 млрд грн. За це час було відновлено газопостачання для 390 тис. українських родин.

З початку російського вторгнення маємо випадки цілеспрямованого знищення об’єктів критичної інфраструктури російськими загарбниками: знищено 5 тис. км газорозподільних мереж, розтрощено 311 одиниць високотехнологічного сучасного автотранспорту та зруйновано 6 тис. кв. м будівель. Для встановлення місць пошкодження газопроводів газовики використовують сучасні витокошукачі Esders, Variotec, а також мобільні лабораторії з французьким обладнанням Gazomat.

«Завдяки самовідданості та професійності працівників, зараз швидко відновлюється пошкоджена критична інфраструктура. В портфелі РГК налічується 130 прямих договорів зі світовими та європейськими виробниками газового обладнання та устаткування, що дозволяє швидко забезпечувати їх доставку, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Зараз виробничі потужності RGC Production переорієнтувались на потреби відновлення газопостачання в деокупованих областях».

Через бойові дії було відключено і пошкоджено 1 074 газорозподільних та 2 739 шафових газорегулюючих пунктів. Фахівці операторів ГРМ відновили роботу 390 газорозподільних та 929 шафових пунктів.

Швидке відновлення газового обладнання відбувається завдяки власному виробництву RGC Production та мережі логістичних центрів РГК, які оперативно отримують комплектуючі від постачальників з Європи. Впродовж травня – червня заводи у Вінниці, Дніпрі і Львові відвантажать 217 одиниць ШГРП, які будуть направлені до Київської, Чернігівської, Миколаївської, Харківської та інших областей.