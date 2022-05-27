Мінцифри відкрило «гарячу лінію» для українських біженців в ЄС
Переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом
Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Запускаємо інноваційний формат гарячої лінії – віртуальний центр «Дія.Бізнес», – йдеться в повідомленні.
Тепер українські переселенці, які перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно та оперативно отримати всю інформацію про:
- отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави перебування на території іншої держави;
- допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців;
- ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити релокейт в Україну.
«Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів «Дія.Бізнес» консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні», – додали у відомстві.
Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів:
- 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України);
- +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).
Нагадаємо, станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб.