Мінцифри відкрило «гарячу лінію» для українських біженців в ЄС

Переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом

Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Запускаємо інноваційний формат гарячої лінії – віртуальний центр «Дія.Бізнес», – йдеться в повідомленні.

Тепер українські переселенці, які перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно та оперативно отримати всю інформацію про:

отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави перебування на території іншої держави;

допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців;

ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити релокейт в Україну.

«Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів «Дія.Бізнес» консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні», – додали у відомстві.

Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів:

080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України);

+48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Нагадаємо, станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб.