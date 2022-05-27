  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Мінцифри відкрило «гарячу лінію» для українських біженців в ЄС
рус
    Події в Україні

    Мінцифри відкрило «гарячу лінію» для українських біженців в ЄС

    Мінцифри запустило віртуальний центр&nbsp;&laquo;Дія.Бізнес&raquo; - Мінцифри відкрило «гарячу лінію» для українських біженців в ЄС
    Мінцифри запустило віртуальний центр «Дія.Бізнес»
    фото з відкритих джерел

    Переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом

    Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Запускаємо інноваційний формат гарячої лінії – віртуальний центр «Дія.Бізнес», – йдеться в повідомленні.

    Тепер українські переселенці, які перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно та оперативно отримати всю інформацію про:

    • отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави перебування на території іншої держави;
    • допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців;
    • ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити релокейт в Україну.

    «Наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів «Дія.Бізнес» консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні», – додали у відомстві.

    Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів:

    • 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України);
    • +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

    Нагадаємо, станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінцифри відкрило «гарячу лінію» для українських біженців в ЄС