  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль відмовився коментувати зникнення російського літака Іл-20

    • Розсилка
    Ізраїль - Ізраїль відмовився коментувати зникнення російського літака Іл-20
    Ізраїль

    Армії оборони Ізраїлю не коментує повідомлення «з-за кордону»

    Прес-служба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення про наліт ВПС країни на Сирію в понеділок увечері, під час якого пропав російський літак російських Іл-20.

    «Ми не коментуємо повідомлення з-за кордону», - сказала представник військового відомства, пише «Риа Новости».

    Нагадаємо, раніше міністерство оборони РФ повідомило, що приблизно о 23.00 в понеділок був втрачений зв'язок з літаком Іл-20, який повертався на авіабазу Хмеймім в Сирії.

    За інформацією CNN, російський Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту був збитий сирійською протиповітряною артилерією при спробі відбити ракетний обстріл з боку Ізраїлю.

    Читайте також
    Росія Сирія Ізраїль авіакатастрофа Міноборони РФ літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ