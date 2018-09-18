Ізраїль відмовився коментувати зникнення російського літака Іл-20



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Армії оборони Ізраїлю не коментує повідомлення «з-за кордону»

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення про наліт ВПС країни на Сирію в понеділок увечері, під час якого пропав російський літак російських Іл-20.

«Ми не коментуємо повідомлення з-за кордону», - сказала представник військового відомства, пише «Риа Новости».

Нагадаємо, раніше міністерство оборони РФ повідомило, що приблизно о 23.00 в понеділок був втрачений зв'язок з літаком Іл-20, який повертався на авіабазу Хмеймім в Сирії.

За інформацією CNN, російський Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту був збитий сирійською протиповітряною артилерією при спробі відбити ракетний обстріл з боку Ізраїлю.