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    Путін готується до найгіршого? Мешканці квартир біля Кремля отримали попередження

    Мешканці квартир біля Кремля отримали попередження від спецслужб - Путін готується до найгіршого? Мешканці квартир біля Кремля отримали попередження
    Мешканці квартир біля Кремля отримали попередження від спецслужб
    фото з відкритих джерел

    9 травня всі, чиї квартири розташовані у бік Червоної площі, не повинні виходити на балкони, підходити до вікон і відчиняти кватирки

    Російська журналістка Ксенія Собчак повідомила, що мешканцям квартир біля Кремля заборонили підходити до вікон на День Перемоги. Відповідне оголошення Собчак опублікувала у своєму Telegram-каналі.

    «Жителям будинків із видом на Кремль заборонили підходити до вікон на День Перемоги. Мешканцям заздалегідь зробили оголошення. 9 травня всі, чиї квартири розташовані у бік Червоної площі, не повинні виходити на балкони, підходити до вікон і відчиняти кватирки. Це рекомендація спецслужб. Правило розповсюджується на період проведення Параду Перемоги», – написала Собчак.

    Як раніше повідомлялось, у тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області директори шкіл змушують дітей надягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

    У тимчасово окупованому Маріуполі, попри заперечення росіян, також готуються до параду 9 травня. Для проведення «урочистих заходів» до зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.

    Після сьогоднішньої відправи в головному храмі росйських збройних сил патріарх РПЦ пояснив у ім’я чого росіяни убивають українців.

    Сьогодні з «днем перемоги» українців цинічно привітав Володимир Путін, який заодно побажав лідерам маріонеткових псевдореспублік Донбасу «перемоги, як у 1945-му».

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    Теги: День Перемоги росія окупанти війна путін Україна Ксенія Собчак окупація #stoprussia
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    Путін готується до найгіршого? Мешканці квартир біля Кремля отримали попередження