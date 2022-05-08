Путін готується до найгіршого? Мешканці квартир біля Кремля отримали попередження

9 травня всі, чиї квартири розташовані у бік Червоної площі, не повинні виходити на балкони, підходити до вікон і відчиняти кватирки

Російська журналістка Ксенія Собчак повідомила, що мешканцям квартир біля Кремля заборонили підходити до вікон на День Перемоги. Відповідне оголошення Собчак опублікувала у своєму Telegram-каналі.

«Жителям будинків із видом на Кремль заборонили підходити до вікон на День Перемоги. Мешканцям заздалегідь зробили оголошення. 9 травня всі, чиї квартири розташовані у бік Червоної площі, не повинні виходити на балкони, підходити до вікон і відчиняти кватирки. Це рекомендація спецслужб. Правило розповсюджується на період проведення Параду Перемоги», – написала Собчак.

Як раніше повідомлялось, у тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області директори шкіл змушують дітей надягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

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