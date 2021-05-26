Збройні сили України отримали відремонтований бомбардувальник

Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти

Державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» передало до Збройних сил України відремонтований бомбардувальник Су-24.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпром», до складу якого входить миколаївський завод,

Зазначається, що під час виконання робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака.

Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти та був переданий до підрозділу Повітряних сил Збройних сил України.

Су-24 – всепогодний понадзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Як відомо, Миколаївський авіаремонтний завод спеціалізується на капітальному та середньому ремонті різних типів літаків і двигунів, а також корабельних газотурбінних установок і комплектувальних виробів.

До слова, українські військові отримали польські броньовики замість українських.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів.

Також повідомлялося, що ентузіасти з громадської організації «Пошук літаків в Україні» виявили в районі села Оліїв Зборівського району Тернопільської області американський винищувач часів Другої світової.