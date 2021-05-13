Українські військові отримали польські броньовики замість українських

Збройні сили України отримали дев’ять польських броньованих автомобілів Oncilla замість українських «Дозор-Б»

В Київській області 12 травня 2021 року відбулася передача Збройним силам України чергової партію бойових броньованих машин Oncilla 4Х4 L2014-UD. Українські військові отримали дев'ять машин цього типу.

Oncilla розроблена поляками на базі конструкторської документації української броньованої машини «Дозор-Б». З початку це була його ліцензійна копія. Але в ході удосконалення Oncilla отримала відмінне від українських машин оснащення, а також нові вузли і агрегати.

Oncilla

Польські броньовики займуть місце в військах, яке спочатку призначалася для українського «Дозор-Б». Нажаль, довести до розуму свій вітчизняний броньовик державний концерн «Укроборонпром» так і не зміг з 2014 року.

А ось польський виробник виявився швидшим і тепер Україна закуповує Oncilla.

Доля «Дозор-Б» до сих пір не визначена. За останньою інформацією з Міноборони, на його закупівлю знову не передбачені кошти.