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    Українські військові отримали польські броньовики замість українських

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    Польський броньований автомобіль Oncilla - Українські військові отримали польські броньовики замість українських
    Польський броньований автомобіль Oncilla
    Фото з відкритих джерел

    Збройні сили України отримали дев’ять польських броньованих автомобілів Oncilla замість українських «Дозор-Б»

    В Київській області 12 травня 2021 року відбулася передача Збройним силам України чергової партію бойових броньованих машин Oncilla 4Х4 L2014-UD. Українські військові отримали дев'ять машин цього типу.

    Oncilla розроблена поляками на базі конструкторської документації української броньованої машини «Дозор-Б». З початку це була його ліцензійна копія. Але в ході удосконалення Oncilla отримала відмінне від українських машин оснащення, а також нові вузли і агрегати.

    Oncilla
    Oncilla

    Польські броньовики займуть місце в військах, яке спочатку призначалася для українського «Дозор-Б». Нажаль, довести до розуму свій вітчизняний броньовик державний концерн «Укроборонпром» так і не зміг з 2014 року.

    А ось польський виробник виявився швидшим і тепер Україна закуповує Oncilla.

    Доля «Дозор-Б» до сих пір не визначена. За останньою інформацією з Міноборони, на його закупівлю знову не передбачені кошти.

    Теги: Міноборони Укроборонпром Oncilla Дозор-Б
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