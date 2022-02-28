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    Збройні сили України: прикордонники з острова Зміїний – живі

    Українські прикордонники з острова Зміїний виявилися живими - Збройні сили України: прикордонники з острова Зміїний – живі
    Українські прикордонники з острова Зміїний виявилися живими

    Українські військові, яких називали загиблими, були захоплені у полон

    Військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. Про це повідомляють Військово-морські сили України.

    Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

    Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

    Пізніше у російських ЗМІ з’явилося повідомлення про нібито захоплення понад 80 полонених.

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    Теги: прикордонники військові корабель
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    Збройні сили України: прикордонники з острова Зміїний – живі