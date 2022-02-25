Стало відомо, скільки бійців загинуло на Зміїному

Загарбники пропонували українцям здатися, але вони відмовилися

Українські прикордонники зазнали значних втрат під час атаки на острів

Захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів, загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися. Про це повідомляє у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

«13 українських прикордонників загинули», – написав Геращенко.

Він уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і послали окупантів на…

Після цього по гарнізону було завдано інтенсивного ракетно-артилерійського удару.

Нагадаємо, Зміїний захопили увечері 24 лютого.

Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

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