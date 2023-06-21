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Зеленський розповів про важливість конференції в Лондоні з відновлення України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про важливість конференції в Лондоні з відновлення України
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Кожен аспект подальшого розвитку держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенс конференції в Лондоні з відновлення України в тому, щоб трансформацію держави підтримав міжнародний бізнес. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Сенс цієї Конференції в Лондоні не просто в тому, щоб згенерувати зусилля держав – наших партнерів, а в тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес. Зараз у Британії працює українська делегація – уряд, Офіс, Верховна Рада, громадський сектор. Кожен аспект українського відновлення й подальшого розвитку нашої держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам: нашим індустріям, містам, громадам, країні загалом. Завдання України в тому, щоб моральне лідерство нашого народу трансформувати в економічне лідерство нашої країни. Всі передумови для цього є, передусім у наших людей, у нашого прекрасного міцного народу», – зазначив президент.

Очільник України подякував Британії за новий пакет фінансової підтримки та Америці за пакет допомоги інфраструктурі та енергетиці України.

Зеленський також висловив подяку Дякую Євросоюзу за представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для відбудови держави обсягом в 50 мільярдів євро.

Президент розповів, що зараз затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій. 

«Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій. Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право, – сказав Зеленський та додав: – Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть».

Також глава держави сьогодні прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну.

«Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія. Нові посли. Загалом у нашій державі працюють вже понад 60 посольств і представництв держав і понад 20 представництв міжнародних організацій», – розповів він.

Зеленський заявив, що українські воїни успішно знищують ворога на південній ділянці фронту та в Донецькій області. Вони змогли просунутися вперед.

«Фронт. Жорстокі бої. Південь - знищуємо ворога. Донецька область - знищуємо ворога. Куп'янський напрямок - що б там не планували російські терористи, знищимо ворога. На півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На сході - тримаємо оборону», - розповів президент.

Він також подякував військовим, які сьогодні змогли знищити російський гелікоптер Мі-24. За його словами, кожне таке збиття - важливе.

Теги: росія санкції Володимир Зеленський фронт

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