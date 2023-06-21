Зеленський розповів про важливість конференції в Лондоні з відновлення України

Зеленський: «Кожен аспект подальшого розвитку держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенс конференції в Лондоні з відновлення України в тому, щоб трансформацію держави підтримав міжнародний бізнес. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Сенс цієї Конференції в Лондоні не просто в тому, щоб згенерувати зусилля держав – наших партнерів, а в тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес. Зараз у Британії працює українська делегація – уряд, Офіс, Верховна Рада, громадський сектор. Кожен аспект українського відновлення й подальшого розвитку нашої держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам: нашим індустріям, містам, громадам, країні загалом. Завдання України в тому, щоб моральне лідерство нашого народу трансформувати в економічне лідерство нашої країни. Всі передумови для цього є, передусім у наших людей, у нашого прекрасного міцного народу», – зазначив президент.

Очільник України подякував Британії за новий пакет фінансової підтримки та Америці за пакет допомоги інфраструктурі та енергетиці України.

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Зеленський також висловив подяку Дякую Євросоюзу за представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для відбудови держави обсягом в 50 мільярдів євро.

Президент розповів, що зараз затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.

«Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій. Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право, – сказав Зеленський та додав: – Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть».

Також глава держави сьогодні прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну.

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«Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія. Нові посли. Загалом у нашій державі працюють вже понад 60 посольств і представництв держав і понад 20 представництв міжнародних організацій», – розповів він.

Зеленський заявив, що українські воїни успішно знищують ворога на південній ділянці фронту та в Донецькій області. Вони змогли просунутися вперед.

«Фронт. Жорстокі бої. Південь - знищуємо ворога. Донецька область - знищуємо ворога. Куп'янський напрямок - що б там не планували російські терористи, знищимо ворога. На півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На сході - тримаємо оборону», - розповів президент.

Він також подякував військовим, які сьогодні змогли знищити російський гелікоптер Мі-24. За його словами, кожне таке збиття - важливе.