Директор МАГАТЕ незабаром відвідає Москву

Рафаель Гроссі відвідає Росію вже наступного тижня

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Москву з робочим візитом. Про це повідомляє The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, Гроссі вирушить до столиці РФ після того, як побував на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції й оцінив ситуацію після підриву дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер, 15 червня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Його візит на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація. Після візиту Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ – це «не військова поліція», але агентство може фіксувати всі порушення та інформувати про це міжнародне співтовариство, завдяки присутності інспекторів на станції.

Раніше Гроссі запропонував Раді безпеки ООН підтримати п'ять принципів забезпечення безпеки Запорізької АЕС: не допускати атак по станції або з її території, не розміщувати на станції важкі озброєння та військових, які можуть бути використані для атаки. Також не наражати на небезпеку енергопостачання станції, забезпечити захист усіх структур і систем, що забезпечують безпечну роботу станції, не вживати жодних дій, що підривають ці принципи.

Раніше 13 червня президент Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ. Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці. Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.