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Президент Естонії у Києві, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі. Головне за 2 червня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Естонії у Києві, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі. Головне за 2 червня
Президент України Володимир Зеленський та його естонський колега Алар Каріс
фото: Офіс президента

Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха на Запорізької області. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік

Зеленський провів засідання Ставки, окупанти вдарили по багатоповерхівці в Комишувасі, стало відомо, хто посприяв виїзду депутата Трубіцинина за кордон, до Києва приїхав президент Естонії, директор Yasno розповів про новації у платіжках за електрику. Ці та інші події 2 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Ревізія бомбосховищ та стан ППО: Зеленський провів засідання Ставки

Сьогодні, 2 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram. «Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні».

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Комишувасі: є загиблі та поранені

Російські загарбники вдарили по Комишувасі на Запоріжжі. Під обстріл потрапила багатоповерхівка. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Малашко. «Чотири мирних жителі поранено та двоє загинули у Комишувасі – результат терористичного акту РФ», – йдеться в повідомленні. Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад.

Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин, якого обвинувачують в отриманні 1,39 млн грн хабаря, виїхав за кордон завдяки сприянню Сил спеціальних (ССО) операцій Збройних сил України. Про це ЗСУ повідомили у коментарі журналістам «Схем». У ССО розповіли, що в січні 2023 року просили начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів благодійного фонду «Рідна Оболонь» для забезпечення ССО «спеціальним обладнанням».

До Києва приїхав президент Естонії 

Сьогодні, 2 червня, до Києва з робочим візитом приїхав президент Естонії Аларом Карісом. Президент України України Володимир Зеленський вже провів зустріч із естонським колегою у Києві. Глава держави подякував Естонії, яка одна з перших допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Новий тариф на електроенергію. Директор Yasno повідомив про платіжки у червні

31 травня Кабмін опублікував постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення з 1 червня буде складати 2,64 грн за кВт-год. Директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко розповів, чого варто очікувати українцям. У червні українці отримають платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу.

Нагадаємо, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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