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    Події в Україні

    Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку

    Людей врятували із бункерів&nbsp;&laquo;Азовсталі&raquo; - Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку
    Людей врятували із бункерів «Азовсталі»
    фото з відкритих джерел

    Частину маріупольської гуманітарної операції завершено

    Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуйовано. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зауважила, що наказ президента виконано.

    «Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», – написала Верещук.

    Нагадаємо, 6 травня, з «Азовсталі» у Маріуполі вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та людей старшого віку.

    До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.

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    Теги: росія окупанти війна наказ Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку