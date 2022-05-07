Це варварство, яке має ракети: Зеленський підбив підсумки 73 дня війни (відео)

Лише Збройні Сили України та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 68 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету… Щоб знищити музей. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати й руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що лише Збройні Сили України та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу.

«Це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми. Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня памʼяті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло», – зазначив президент.

Як повідомлялося, сьогодні на сході України військові знищили вісім ворожих танків.

Читайте також: