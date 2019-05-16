Зеленський буде наймати чиновників через рекрутингові агентства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У зустрічі із Зеленським взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згєєва та Ігор Габузенко (Ward Howell)

Команда новообраного президента шукає кадри на держслужбу

Сьогодні, 16 травня, новообраний президент Володимир Зеленський зі своєю HR-командою провів зустріч із представниками міжнародних рекрутингових і HR-агенцій та обговорив з ними можливу співпрацю в пошуку кадрів на низку посад у системі державного управління. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

У зустрічі, зокрема, взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згєєва та Ігор Габузенко (Ward Howell).

«Ми справді хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це – наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції й орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері, – зазначив Володимир Зеленський. – Ми маємо певну кількість кандидатур, наприклад, на посади очільників ОДА у різних областях України, але й тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що загалом ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегію розвитку та здатні залучати локальні й іноземні інвестиції».

На зустрічі також йшлося про критерії, яким мають відповідати претенденти. «Це професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громад, доброчесність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня», - йдеться у повідомленні.