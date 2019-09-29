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    Зеленський цінує внесок Меркель в розвиток України - посол

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    Володимир Зеленський і Ангела Меркель - Зеленський цінує внесок Меркель в розвиток України - посол
    Володимир Зеленський і Ангела Меркель

    У Берліні вважають, що в критиці дій західних лідерів винні у Вашингтоні

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський високо цінує особистий внесок канцлера Ангели Меркель у врегулювання ситуації на сході України.

    Про це повідомляє Der Spiegel.

    Видання відзначає, що незважаючи на критику Зеленським дій західних лідерів для закінчення війни на Донбасі, у Берліні вважають, що відповідальність за скандал лежить на Вашингтоні.

    «Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера», - прокоментував ситуацію український посол.

    Нагадаємо, 25 вересня Брюссель відреагував на скарги Зеленського про недостатню підтримку України.

    25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Трампом поскаржився на Меркель і Макрона.

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