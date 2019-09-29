Зеленський цінує внесок Меркель в розвиток України - посол



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Володимир Зеленський і Ангела Меркель

У Берліні вважають, що в критиці дій західних лідерів винні у Вашингтоні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський високо цінує особистий внесок канцлера Ангели Меркель у врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання відзначає, що незважаючи на критику Зеленським дій західних лідерів для закінчення війни на Донбасі, у Берліні вважають, що відповідальність за скандал лежить на Вашингтоні.

«Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера», - прокоментував ситуацію український посол.