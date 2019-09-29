Зеленський цінує внесок Меркель в розвиток України - посол
Володимир Зеленський і Ангела Меркель
У Берліні вважають, що в критиці дій західних лідерів винні у Вашингтоні
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський високо цінує особистий внесок канцлера Ангели Меркель у врегулювання ситуації на сході України.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Видання відзначає, що незважаючи на критику Зеленським дій західних лідерів для закінчення війни на Донбасі, у Берліні вважають, що відповідальність за скандал лежить на Вашингтоні.
«Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера», - прокоментував ситуацію український посол.