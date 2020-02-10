Гончарук визнав, що радиться з Богданом та Єрмаком щодо кадрових призначень



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Прем ’ єрміністр України «дуже поважає думку» Андрія Богдана та Андрія Єрмака

«Щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді», - заявив прем’єр

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що радиться з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та помічником президента Андрієм Єрмаком щодо призначень в уряді.

Про це Гончарук сказав в ефірі програми «Факти тижня» на телеканалі ICTV.

«Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака – ред.), тому я з ними раджуся. Отакий вплив вони мають…Я як прем'єрміністр приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них тут несу я. Але, щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді».

Натомість Гончарук заперечив інформацію, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі президента.

«Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента, вони проходять в уряді. Лише коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди», - додав очільник уряду.

Гончарук також розповів про зміни в уряді, розділення міністерств і нового віцепрем'єра.

За словами прем'єра, він пропонував кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.

Також глава уряду анонсував скорочення державного апарату мінімум на 10%.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.