Зеленський доручив створити новий національний парк на місці ліквідованого при Януковичі



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Згідно з указом президента, на території Кремінського району Луганської області буде створено національний природний парк «Кремінські ліси»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення національного природного парку «Кремінські ліси», скасувавши указ третього президента Віктора Ющенка про створення НПП «Сіверсько-Донецький», який у 2010 році за часів перебування при владі Віктора Януковича визнав незаконним Вищий адміністративний суд, передає УНН.

«Постановляю створити на території Кремінського району Луганської області національний природний парк «Кремінські ліси», - йдеться у тексті президентського указу №678/2019 від 10 вересня.

До території НПП «Кремінські ліси» погоджено в установленому порядку включення 7269 гектарів земель державної власності, а саме: 3121 гектара земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «Кремінське лісомисливське господарство», що вилучаються у землекористувача та надаються НПП в постійне користування, і 4148 гектарів земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «Кремінське лісомисливське господарство» і включаються до території НПП без вилучення у землекористувача.

При цьому своїм указом Зеленський підтримав пропозицію Кабміну щодо утворення та забезпечення належного функціонування адміністрації НПП «Кремінські ліси» у сфері управління Держлісагентства.

«Скасувати указ президента України від 11 грудня 2009 року № 1040 «Про створення національного природного парку «Сіверсько-Донецький», - також вказано в указі Президента.

Додамо, про те, що на Луганщині створять нацпарк «Кремінські ліси», у квітні повідомляв тодішній міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Семерак, зокрема, зазначав, що цей парк, створений у 2009 році як НПП «Сіверсько-Донецький», був «ліквідований режимом Януковича». Вищий адміністративний суд визнав незаконним указ про створення такого парку.