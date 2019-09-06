У мерії Одеси презентували проєкт скверу «Регенсбург»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реалізація проєкту «Сквер «Регенсбург» запланована на квітень 202

У приміщенні одеської мерії відбулася зустріч першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського з представниками німецької делегації: мером міста-побратима Регенсбург (Федеративна Республіка Німеччина) пані Гертруд Мальц-Шварцфішер, референтом з кадрових та адміністративних питань паном Карлом Екертом, співробітницею департаменту міжнародного співробітництва мерії міста Регенсбург пані Мелані Уртелуп, членами міської ради Регенсбурга пані Евеліною Колбе-Штокерт і паном Йозефом Тройдлем.

На зустрічі також були присутні: директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, голова Малиновської райадміністрації Євген Омельчук, директорка комунального підприємства «Одеспроект» Світлана Муріна, а також представники інших профільних підприємств і департаментів.

Під час зустрічі обговорювалися питання реалізації проєкту «Сквер Регенсбург» в Одесі. Директорка КП «Одеспроект» показала презентацію, у якій представлена візуалізація майбутнього скверу.

Сквер розташований у межах вулиць: Старопортофранківської, Пішонівської і Мечникова. Раніше тут знаходився сквер «Старопортофранківський». У лютому 2018 року за рішенням сесії міськради він отримав назву «Регенсбург» на честь міста-побратима Одеси.

Площа скверу «Регенсбург» становить 0,4589 га (площа території благоустрою становить 0,6883 га). Ця територія була узгоджена раніше під час офіційного візиту делегації німецького міста-побратима Регенсбург до Одеси. Також це рішення вже схвалено історико-топонімічної комісією Одеської міськради.

Комунальним підприємством «Одеспроект», згідно з договором на виконання робіт з благоустрою скверу «Регенсбург» та прилеглої території, вже розроблена проєктна документація.

На території скверу планується встановити постаменти із символікою міста-побратима Регенсбург, а на центральній алеї буде розміщуватися каскад із сухих (пішохідних) фонтанів. Їх підключать до мереж водо- і електропостачання із встановленням таймера включення/вимикання (реле часу).

Також у сквері передбачається організувати зони активного відпочинку: два дитячих і два спортивних майданчики (частково оснащені інклюзивним інвентарем).

Навколо зеленої зони і низьких рабаток планується виконати обрамлення з бортового каменю, на центральній алеї - з низькими декоративними решітками. На зелених газонах скверу облаштують систему автополиву.

Крім того, у сквері необхідно відремонтувати наявні підпірні стіни і парапети, на алеях укласти нову тротуарну плитку. Автори проєкту хочуть облаштувати сквер велосипедними парковками, а вздовж пішохідних алей встановити лавки для відпочинку та питний фонтанчик біля спортмайданчика.

Алеї будуть висвітлювати парковими світильниками нового зразка, уздовж пішохідної зони вулиць, що примикають до території скверу, встановлять турнікети. На виходах зі скверу передбачені два дог-пости із встановленням дог-боксів (ємностей для збору екскрементів домашніх тварин). По всій території скверу обов'язково поставлять урни для сміття та павільйон громадського туалету модульного типу. Роботи з благоустрою будуть виконуватися зі збереженням наявних багаторічних рослин.

Сквер «Регенсбург» буде оснащений камерами відеоспостереження.

Як зазначив перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський, сквер «Регенсбург» планують відкрити до Дня міста у 2020 році. Роботи з реалізації проєкту розпочнуться у квітні майбутнього року.

«Ми вже передали до міста Регенсбург туристичний символ Одеси «Якір-серце», який наступного року буде встановлений на березі Дунаю на знак багаторічних побратимських відносин Одеси і Регенсбурга», - додав Анатолій Орловський.

У рамках відкриття «Якір-серця» і святкування побратимських відносин Одеси і Регенсбурга Тетяна Маркова запропонувала влаштувати фестиваль одеської культури в Регенсбурзі.

Своєю чергою пані Гертруд Мальц-Шварцфішер заявила про готовність подарувати дитячий майданчик для нового скверу «Регенсбург» в Одесі та подякувала міській владі Одеси за багаторічну плідну співпрацю в різних сферах.