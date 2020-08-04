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    Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті

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    <p>В результаті вибухів у Бейруті загинули щонайменше 30 осіб</p> - Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті

    В результаті вибухів у Бейруті загинули щонайменше 30 осіб

    Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибух в столиці Лівану Бейруті, в результаті якого загинули щонайменше 30 осіб.

    Про це глава держави написав у Twitter.

    «Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті і велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим», — зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

    Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 30 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

    вибух Володимир Зеленський президент порт Ліван
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