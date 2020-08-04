Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті
В результаті вибухів у Бейруті загинули щонайменше 30 осіб
Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибух в столиці Лівану Бейруті, в результаті якого загинули щонайменше 30 осіб.
Про це глава держави написав у Twitter.
«Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті і велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим», — зазначив Зеленський.
Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020
Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.
Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За попередніми данини загинули щонайменше 30 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.
Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.