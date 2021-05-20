Зеленський і літаки. Президент пояснив свій вибір місця пресконференції

Конференція президента триває в ангарі підприємства «Антонов» на тлі фюзеляжу нового літака

Президент Володимир Зеленський пояснив проведення пресконференції на підприємстві «Антонов» тим, що має намір підняти Україну, як злітають літаки.

«Хочу підняти Україну вгору, як піднімається літак Антонов», – сказав президента.

Він нагадав, що Україна побудувала легендарний Ан «Мрія», а тепер складає нові Ан-178, фюзеляж якого сьогодні презентували.

«У цьому весь сенс мого бачення України», – сказав він.

Також Зеленський заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів та без війни.

Як відомо, 20 травня опівдні президент Володимир Зеленський зібрав велику пресконференцію з нагоди другої річниці з дня інавгурації. Він зустрівся з журналістами на території авіаційного заводу «Антонов».

Як повідомила журналістка «Главкому», біля входу прийшов мітинг «Демсокири». Активісти розмістили на парканах банери з написом «Єрмака – до Сибіру» та «Досить брехні!».

За попередньою інформацією, захід триватиме до трьох годин – Зеленський планує відвідати сьогодні позачергове засідання Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Два роки тому, у 2019-му, відбулась інавгурація Зеленського.