Зеленський і Шольц обговорили юридичні гарантії захисту України

Президент України наголосив, що наша держава є форпостом демократії в регіоні

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили безпекові процеси та мирні перемовини щодо врегулювання війни на Донбасі.

«Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу, про необхідність закладання в цю архітектури конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна. Ми поділяємо спільне бачення, що ескалація на російсько-українському кордоні становить безпрецедентний виклик для європи та світу», – повідомив Зеленський на брифінгу з нагоди візиту Шольца до України.

Він наголосив, що Україна є форпостом демократії в регіоні і безпека в Європі без неї неможлива. Тому держав необхідна безпекова, економічна та енергетична безпека. Зеленський також знову висловив сподівання на скорий саміт Нормандської четвірки на рівні очільників країн.

Зеленський також зазначив, що обговорив і санкції та постачання озброєння, яке Німеччина блокує.

«Моя позиція чітка – найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів», – зазначив він.

Президент України подякував канцлеру за те, що він перед візитом у Росії провів перемовини в Києві.

Як відомо, 14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із першим робочим візитом в Україну. Завтра він відправиться до Москви, де проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Німеччина є учасницею «нормандських перемовин» разом із Францією, Україною та РФ.