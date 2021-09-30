«Люди вас знайдуть». Зеленський на конгресі висміяв Вітренка та Галущенка (відео)

Президент зізнався, що не впізнав голову НАК «Нафтогаз України» Вітренка у масці

Президент України Володимир Зеленський висміяв голову правління НАК «Нафтогаз України« Юрія Вітренка та міністра енергетики Германа Галущенка. Цікавий інцидент трапився на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осадчук звернувся до президента із конкретними потребами людей.

«Я маю звернення і прохання від мешканців шести населених пунктів сіл Чернівецької області біля гір, які з радістю хотіли би розраховуватися за газопостачання, але вони не можуть, бо до них не доходить газ. Пошкоджена державна труба. Прохання: вони просили до опалювального сезону помогти їм відновити газопостачання у цій трубі», – сказав Осадчук.

Зеленський відреагував на це питання такими словами: «А у нас же тут присутній голова НАК «Нафтогаз України» пан Вітренко. О, я вас у масці не впізнав. Вибачте. Ось питання. Зможете допомогти?», – запитав президент.

На що Вітренко схвально кивнув: «Оскільки це питання до газорозподільних мереж, то ми зможемо допомогти».

Водночас Зеленський запитав іронічно: «Прямо у цьому році? Бо люди вас запам’ятали».

«У нас є держава, Кабмін…», – почав говорити Вітренко.

Водночас Зеленський перебив його зі словами: «Кабмін винен тепер? Ефективний менеджер». Після цих слів конгрес вибухнув сміхом.

Вітренко сказав, що спільними зусиллями вирішать проблему. Зеленський дав слово Галущенку, який також почав переконувати, що вони знайдуть шляхи розв'язання питання із газопостачанням у Чернівецькій області.

«Адреси цих двох осіб (Вітренка та Галущенка, – ред.) ми людям передамо. Це якщо будуть якісь проблеми і вони не вирішать ці питання», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові Денис Шмигаль озвучив п’ять кроків Уряду для успішного проходження опалювального сезону в країні.

Також, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

До слова, Міністерство розвитку громад і територій запропонувало програму вирішення багаторічної проблеми якості та доступу до питної води в Україні.