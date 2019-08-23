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    Зеленський звільнив голів 18 райдержадміністрацій

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    Президент Володимир Зеленський підписав низку указів - Зеленський звільнив голів 18 райдержадміністрацій
    Президент Володимир Зеленський підписав низку указів

    Президент звільнив голів 17 РДА на Житомирщині та одного голову райдержадміністрації Волині

    Президент Володимир Зеленський звільнив голів 18 районних державних адміністрацій.

    Відповідні розпорядження № 277/2019-рп — 294/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

    Президент, зокрема, звільнив голів 17 РДА на Житомирщині та одного голову райдержадміністрації Волині.

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    Зазначається, що посадовців звільнено «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України».

    Також нагадаємо, що в МВС вирішили провести кадрову чисткуАрсен Аваков заявив про намір звільнити керівників головних управлінь Нацполіції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях.

    Відзначимо, що голову Одеської митниці звільнили після візиту Зеленського. В указі зазначено, що Власова звільнили за згодою сторін на підставі його заяви. Нагадаємо, під час візиту до Одеси в липні президент Володимир Зеленський на нараді в морському торговельному порту запропонував тимчасово виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби України Олександру Власову написати заяву на звільнення.

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