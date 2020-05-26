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    Зеленський наполягає на страхуванні усіх медиків на передовій

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    <p>Володимир Зеленський підтримує ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину</p> - Зеленський наполягає на страхуванні усіх медиків на передовій

    Володимир Зеленський підтримує ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину

    Фото: president.gov.ua

    Глава держави ппідтримав ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину

    Президент України Володимир Зеленський наполягає на страхуванні всіх медиків на передовій.

    Про це він сказав на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню Covid-19, повідомляє пресслужба глави держави.

    «Ми говорили про хороший приклад Луганської облдержадміністрації, яка застрахувала всіх медиків, котрі працюють на передовій. Я вже наголошував, що це треба втілити по всій Україні. Будь ласка, зберіть усі документи, які дадуть зрозуміти, коли наші лікарі будуть застраховані», – звернувся Президент до міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

    Глава держави також підтримав ідею залучення волонтерів на час виходу з карантину.

    «Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки», – сказав Зеленський.

    Йому доповіли про те, що в Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції Covid-19, перевищила число тих, хто захворів: 341 та 339 осіб відповідно. Ця мінімальна перевага та зменшення кількості хворих навіть при збільшенні тестувань свідчать про позитивну тенденцію на шляху до подолання епідемії, зазначив Президент.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новацію Італійської Республіки із залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки.

    Нагадаємо, 20 травня у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрійну зарплату за березень отримали вже більше 10 тисяч медичних працівників. Загальна сума виплат перевищує 100 мільйонів гривень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

    лікар документи Володимир Зеленський президент Денис Шмигаль
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