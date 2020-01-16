Зеленський наприкінці січня відвідає Польщу і зустрінеться з Дудою



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Володимир Зеленський відвідає Польщу 27 січня

Зеленський і Дуда зустрінуться на річниці звільнення Освенцима

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де проведе зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зустріч Зеленського та Дуди повинна відбутися безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау 27 січня.

У Дуди також заплановані зустрічі з президентами Ізраїлю й Німеччини. Крім того, дипломати ще обговорюють можливості особистих зустрічей з іншими лідерами, які приїдуть до Польщі на цю подію.

У списку гостей церемонії, присвяченій 75-річчю визволення колишнього концентраційного табору, також королівські пари з Голландії та Іспанії, а також прем'єр-міністр Франції. Російську Федерацію буде представляти посол Росії у Варшаві через те, що Володимира Путіна не запросили на цю подію.

Також гостями урочистостей будуть колишні в'язні табору. За інформацією від організаторів заходу, їх приїде близько 200 осіб.

Крім того відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради. Очікується, що візит відбудеться 22 січня. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.