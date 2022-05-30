Зеленський назвав ключові мішені окупантів на Донбасі

Зеленський назвав мішені окупантів на Донбасі, куди ті стягнули максимум бойової потужності

На Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності російської армії

Найтяжча ситуація на війні нині – на Донбасі. Там російська армія зібрала максимум своїх потужностей і гатить по містах і селах. Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

«Ситуація на Донбасі залишається загалом надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності російської армії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку», – зазначив президент.

Він висловив вдячність «усім нашим захисникам, захисницям, які попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів героїчно тримають оборону».

Окупанти також обстріляли Харків і Сумщину. Неспокійно на Херсонщині.

«Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.