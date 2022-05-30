Зеленський розповів деталі розмови з Ердоганом

Президенти України та Туреччини обговорили розблокування українських портів та встановлення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Подробиці розмови Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що продовжив діалог з президентом Туреччини. За його словами вони обговорили продовольчу безпеку та інші питання.

«Говорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом зокрема і про цю загрозу продовольчій безпеці. Про те, як можна забезпечити нормальний рух з українських чорноморських портів. І про те, звичайно, як прискорити завершення цієї війни – війни Росії проти нашої держави. Обговорили і подальшу оборонну співпрацю між Україною і Туреччиною», – сказав президент.

У своєму Twitter-акаунті Зеленський повідомив, що обговорив з Ердоганом взаємодію у безпековій сфері.

«Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння Туреччини у цьому процесі», – написав Зеленський.

Продовжив діалог з Президентом @RTErdogan. Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування портів та взаємодію в безпековій сфері. Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння у цьому процесі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2022

Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.