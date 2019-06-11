«Зеленський, не паплюж Конституцію!»: протестувальники взяли в облогу Конституційний суд (фото)



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Мітинг біля Конституційного суду, 11 червня Фото: facebook.com/vidsich

Активісти виступають за скасування указу президента про розпуск парламенту

Під Конституційним судом у Києві у вівторок, 11 червня, проходить мітинг громадських організацій, які виступають за скасування указу президента про розпуск парламенту.

Як повідомляє Укрінформ, у акції беруть участь близько 20 представників громадського руху «Відсіч», «Вільні люди» та УНСО.

Вони тримають плакати з написами «Ні конституційному перевороту», «Зеленський, не паплюж Конституцію!», «Бережи Україну, КСУ!».

На місці присутні представники патрульної поліції та поліції діалогу.

На сторінці «Відсічі» у соцмережі повідомляється, що активісти перекрили проїзд до Конституційного суду. «Поліція і окремі прихильниці Зе спробували перешкодити, але не вийшло», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.