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    Порошенко: Я прийму будь-який вибір українського народу 21 квітня

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко: Я прийму будь-який вибір українського народу 21 квітня
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Президент також назвав всі звинувачення Зеленського на свою адресу голослівними

    Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

    «Я прийму будь-який вибір українського народу 21 квітня. 22-го життя буде продовжуватися», - сказав Петро Порошенко під час дебатів з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

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    Президент також назвав всі звинувачення Зеленського на свою адресу голослівними.

    Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК «Олімпійський».

    «Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалась свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий, зараз встану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька, перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую», - сказав Зеленський.

    Після цього Зеленський встав на коліна обличчям до публіки, а Порошенко розвернувся і стоячи на колінах поцілував руку Тетяні Ричковій (у неї на фронті загинув чоловік, – ред.), яка позаду нього тримала український прапор.

    Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

    Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

    Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

    Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24%  (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

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