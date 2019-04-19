Порошенко запросив Зеленського на «Суспільне», щоб продовжити дебати



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Дебати на Суспільному телеканалі мають розпочатися о 21 годині

Відбулись дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському стадіоні

У ході дебатів на НСК «Олімпійський» чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського продовжити дебати на «Суспільному».

Зазначимо, сьогодні проходили дебати Зеленського та Порошенка. У ході дебатів, Зеленський заявив, що чинний президент України запросив його зустрітися на Банковій.

«Я не політик, я простий чоловік, який прийшов зламати систему. Пам'ятаєте, я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову. Я приїхав на Банкову, а ви мені сказали: «Вова, навіщо тобі це треба? Це дуже складно. Ти не будеш бачити своїх дітей. Не будеш бачити дружину, будеш менше заробляти. Одне питання, навіщо ви все туди лізете?», - заявив він.

Нагадаємо, що під час дебатів на стадіоні шоумен Зеленський прокоментував свої ухиляння від армії тим, що у нього було багато зйомок.

Зазначимо, модераторами дебатів були голова правління «Громадського радіо», ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. За підсумками жеребкування, дебати почала команда Володимира Зеленського.

Ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на Суспільному виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.