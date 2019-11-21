Зеленський обіцяє «почистити» ряди своєї партії від недобросовісних депутатів



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Роман Іванісов міг приховати інформацію про термін за зґвалтування Фото: facebook.com sluganarodu.ivanisov

Зеленський пообіцяв позбавити мандату депутата від «Слуги народу» Іванісова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із народним депутатом від правлячої партії «Слуга народу« Русланом Іванісовим, у котрого виявили тюремний термін за причетність до зґвалтування.

Про це він сказав на брифінгу в Очакові.

Зокрема, президент пообіцяв розібратися у ситуації та виключити із партії Іванісова, якщо будуть докази.

«Завтра у мене будуть у мене реальні дані, я хочу розібратися - фейк це, чи реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось - завтра я змушу цю людини скласти мандат і піти з партії «Слуга народу». Ви знаєте, що вже дві людини ми відправили. Це буде, напевне, третя людина, якщо вона причетна», - сказав президент.

Зеленський зауважив, що депутата чекатиме також покарання, якщо він «почистив» про себе дані, оскільки, за словами президента, кандидатів у партію відбирали після того, як їх перевіряли в Службі безпеки та Міністерстві внутрішніх справ.

«Якщо почищені дані - буде розслідування. Це я теж всім обіцяю», - підкреслив Зеленський.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму. У відповідь на це Іванісов на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив скан-копію довідки про відсутність судимості.

Сам Іванісов називає інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність і обіцяє зовсім скоро назвати прізвище замовника.