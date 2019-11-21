Зеленський обіцяє «почистити» ряди своєї партії від недобросовісних депутатів
Зеленський пообіцяв позбавити мандату депутата від «Слуги народу» Іванісова
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із народним депутатом від правлячої партії «Слуга народу« Русланом Іванісовим, у котрого виявили тюремний термін за причетність до зґвалтування.
Про це він сказав на брифінгу в Очакові.
Зокрема, президент пообіцяв розібратися у ситуації та виключити із партії Іванісова, якщо будуть докази.
«Завтра у мене будуть у мене реальні дані, я хочу розібратися - фейк це, чи реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось - завтра я змушу цю людини скласти мандат і піти з партії «Слуга народу». Ви знаєте, що вже дві людини ми відправили. Це буде, напевне, третя людина, якщо вона причетна», - сказав президент.
Зеленський зауважив, що депутата чекатиме також покарання, якщо він «почистив» про себе дані, оскільки, за словами президента, кандидатів у партію відбирали після того, як їх перевіряли в Службі безпеки та Міністерстві внутрішніх справ.
«Якщо почищені дані - буде розслідування. Це я теж всім обіцяю», - підкреслив Зеленський.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму. У відповідь на це Іванісов на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив скан-копію довідки про відсутність судимості.
Сам Іванісов називає інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність і обіцяє зовсім скоро назвати прізвище замовника.