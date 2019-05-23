Зеленський перепризначив двох уповноважених, які працювали при Порошенку



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Уповноважений президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич

Вадим Свириденко та Валерій Сушкевич продовжать працювати

Президент Володимир Зеленський зберіг посади за двома уповноваженими президента, яких призначив його попередник Петро Порошенко.

Про це зазначено в указах №318-321 від 23 травня.

Ідеться про Вадима Свириденка (уповноважений з питань реабілітації учасників бойових дій) та Валерія Сушкевича (уповноважений з прав людей з інвалідністю).

Нагадаємо, Валерій Сушкевич був призначений на посаду 3 грудня 2014 року, Вадим Свириденко - 2 грудня 2016 року (до листопада 2018 року його посада називалася трохи по-іншому).

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Як писав «Главком», в 2007 році Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона» під непрохідним номером наприкінці першої сотні. Наприкінці того ж року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Богдана своїм заступником, відповідальним за боротьбу з корупцією. Після зміни президента в березні 2010-го Богдан пішов з Мін’юсту, але лишився в структурі уряду – був призначений заступником міністра Кабінету міністрів та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. В 2013 році тодішній прем’єр Микола Азаров перепризначив його уповноваженим. Враховуючи, що саме за президентства Януковича корупція досягла найбільших висот, справлявся зі своєю роботою Богдан не надто ефективно. Втім сам він розповідає, що в ті часи зміг ліквідувати схему виводу в офшори коштів, сплачених за користування державними реєстрами, за якою нібито стояв нинішній нардеп Юрій Дерев’янко. Саме період у Кабміні Азарова Богдану закидають, коли кажуть, що він потрапляє під закон про люстрацію.

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