Зеленський підбив підсумки візиту до Франції



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Зеленський подякував Макрону за гостинність

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки офіційного візиту до Франції.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Instagram.

«Добігає кінця цей день. A з ним – і мій офіційний візит до Французької Республіки. Продуктивний день, сповнений важливих зустрічей, перемовин, приємних вражень і надії на активну співпрацю в майбутньому. Ми з Оленою Зеленською вдячні президенту Еммануелю Макрону і Бріжит Макрон за гостинність», - написав Зеленський.





Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.



