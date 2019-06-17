Зеленський підбив підсумки візиту до Франції
Зеленський подякував Макрону за гостинність
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки офіційного візиту до Франції.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Instagram.
«Добігає кінця цей день. A з ним – і мій офіційний візит до Французької Республіки. Продуктивний день, сповнений важливих зустрічей, перемовин, приємних вражень і надії на активну співпрацю в майбутньому. Ми з Оленою Зеленською вдячні президенту Еммануелю Макрону і Бріжит Макрон за гостинність», - написав Зеленський.
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Добігає кінця цей день. A з ним – і мій офіційний візит до Французької Республіки. Продуктивний день, сповнений важливих зустрічей, перемовин, приємних вражень і надії на активну співпрацю в майбутньому. Ми з @olenazelenska_official вдячні Президенту Еммануелю Макрону і Бріжит Макрон за гостинність. La journée est presque terminée. Avec elle s’achève ma visite officielle en République Française. Une journée très efficace, plaine de réunions importantes, d’entretiens d’affaires qui ont laissé des impressions prometteuses d’une coopération fondamentale dans l’avenir. Madame Olena Zelenska et moi sont très reconnaissants au président Emmanuel Macron et madame la présidente Brigitte Macron pour leur hospitalité.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.
Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.
17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.
Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.