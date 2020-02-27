Зеленський підписав рішення РНБО про державне оборонне замовлення



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Володимир Зеленський ввів у дію рішення про оборонне замовлення

Контроль за виконанням покладений на секретаря Ради нацбезпеки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про оборонне замовлення на три роки.

Відповідний указ №59/2020 оприлюднено на сайті глави держави 27 лютого.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», - йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.