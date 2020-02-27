Зеленський підписав рішення РНБО про державне оборонне замовлення
Контроль за виконанням покладений на секретаря Ради нацбезпеки
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про оборонне замовлення на три роки.
Відповідний указ №59/2020 оприлюднено на сайті глави держави 27 лютого.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», - йдеться в документі.
Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Як повідомлялося, РНБО на своєму засіданні 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки.