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    Зеленський підписав рішення РНБО про державне оборонне замовлення

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    Володимир Зеленський&nbsp;<span>ввів у дію рішення про оборонне замовлення</span> - Зеленський підписав рішення РНБО про державне оборонне замовлення
    Володимир Зеленський ввів у дію рішення про оборонне замовлення

    Контроль за виконанням покладений на секретаря Ради нацбезпеки

    Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про оборонне замовлення на три роки.

    Відповідний указ №59/2020 оприлюднено на сайті глави держави 27 лютого.

    «Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», - йдеться в документі.

    Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

    Передбачено, що цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

    Як повідомлялося, РНБО на своєму засіданні 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки.

    Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.

     

    РНБО Міноборони оборонна реформа військові фінансування Володимир Зеленський президент
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