Зеленський підписав закони про будівництво і ремонт доріг



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Закон скасовує погодження з бюджетним комітетом Ради переліків об'єктів будівництва

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо впровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування» №282-IX, який Верховна Рада України ухвалила в цілому 12 листопада. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Документ скасовує погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Згідно із законом, Кабінет міністрів затверджує Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на певний період з переліком доріг, на яких заплановані роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів та джерел фінансування таких шляхів в розрізі балансоутримувачів. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, складений у відповідності з цією програмою, повинен затверджуватися Кабміном щорічно.

Документ також передбачає надання субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування, в тому числі, проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизації технічного нагляду, обстеження стану доріг, зокрема, залучення інженера-консультанта.

Зеленський також підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг» №283-IX, який парламент прийняв також 12 листопада. Цей документ запроваджує в Бюджетний кодекс поняття середньострокового зобов'язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Згідно з законом, за бюджетними програмами, які здійснюються з використанням коштів Державного дорожнього фонду, розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання понад фактичні надходження спеціального фонду в межах граничних показників видатків, передбачених законом про держбюджет, і прогнозних показників, визначених у Бюджетній декларації на середньостроковий період.