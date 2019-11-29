На Південному мосту дорожники демонтують аварійні блоки (фото)



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Демонтажні роботи на естакаді Південного мостового переходу Фото: Київавтодор

Рух транспорту не обмежено

Сьогодні, 29 листопада, триває демонтаж аварійних карнизних блоків на естакаді Південного мостового переходу.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Роботи проводяться на технічному тротуарі та під естакадою.

Зазначається, що рух транспорту не обмежено.

Як повідомлялося, з 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту у Києві буде обмежено рух транспорту.

На початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.

До слова, Служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги».

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