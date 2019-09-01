Зеленський підтвердив, що за 100 днів його президентства були випадки, коли він напивався



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський вживав алкоголь за 100 днів перебування на посаді президента

Глава української держави Володимир Зеленський підтвердив, що за 100 днів свого президентства вживав алкоголь.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

Актор Станіслав Боклан запитав Зеленського, чи вживав він алкоголь за 100 днів перебування на посаді президента.

Питання лунало приблизно наступним чином: «А за ці сто днів ви хоч раз напивалися?».

Зеленський відповів ствердно.

«…Було. Було...Але я на ногах. Я попереджаю. Я ніколи... Стільки - це не наш план», - сказав Зеленський, сміючись.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили питання, що стосуються ситуації на Донбасі, проте дані щодо цього у президентів були різні.

Він зазначив, що «Опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчукаотримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія».

Президент в інтерв’ю пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.