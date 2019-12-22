Зеленський підвищив дипломатичний ранг посла в Болгарії
Зеленський підписав указ «Про присвоєння дипломатичних рангів»
Президент України Володимир Зеленський 21 грудня підписав указ «Про присвоєння дипломатичних рангів».
Указ №934/2019 від 21 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави.
Згідно з підписаним указом, надзвичайному і повноважному послу України в Болгарії Віталій Москаленко присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.
Крім того, чотирьом особам присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла першого класу і п'яти - другого класу.
Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоєно завідувачам відділів Департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу Офісу Президента України Ігорю Брусилу та Олександру Клименку, послу України в Республіці Індонезія Володимиру Пахілю та раднику-посланнику Посольства України в Китайській Народній Республіці Віктору Пономарьову.