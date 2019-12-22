Зеленський підвищив дипломатичний ранг посла в Болгарії



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Віталію Москаленку присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла

Зеленський підписав указ «Про присвоєння дипломатичних рангів»

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня підписав указ «Про присвоєння дипломатичних рангів».

Указ №934/2019 від 21 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Згідно з підписаним указом, надзвичайному і повноважному послу України в Болгарії Віталій Москаленко присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Крім того, чотирьом особам присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла першого класу і п'яти - другого класу.

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоєно завідувачам відділів Департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу Офісу Президента України Ігорю Брусилу та Олександру Клименку, послу України в Республіці Індонезія Володимиру Пахілю та раднику-посланнику Посольства України в Китайській Народній Республіці Віктору Пономарьову.

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоєно послу України в Румунії Олександру Банькову, начальнику Управління генерального секретаріату Міністерства закордонних справ України Святославу Драчу, раднику-посланнику Посольства України в Королівстві Нідерланди Наталії Коломієць, раднику-посланнику Посольства України в Японії Юрію Лутовінову і послу України в Алжирській Народній Демократичній Республіці Максиму Субху.