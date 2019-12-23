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    Зеленський погодив новий склад Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва

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    Очолить комісію заступник міністра оборони України Олександр Поліщук - Зеленський погодив новий склад Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва
    Очолить комісію заступник міністра оборони України Олександр Поліщук

    Раніше Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю очолював Сергій Кривонос

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний документ від 23 грудня розміщено на сайті глави держави.

    «Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», - йдеться в тексті указу №939/2019.

    Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук.

    Заступником голови Комісії призначено заступника Міністра закордонних справ України Єгора Божка.

    До складу комісії також увійшли:

    • генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус (за згодою),
    • перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Андрій Алєксєєнко,
    • генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента Іван Апаршин,
    • перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький,
    • начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба,
    • перший заступник голови Державного космічного агентства України Олександр Голуб
    • виконуючий обов’язки керівника Служби з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату РНБО Сергій Дидинський,
    • голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін (за згодою),
    • заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді,
    • заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко,
    • тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби експортного контролю України Олександр Шайтан.

    29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

    Кривонос був призначений головою цієї комісії у квітні 2019 року.

    Олександр Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони. У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

    СБУ РНБО Міноборони Айварас Абромавичус військові Укроборонпром
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