Зеленський погодив новий склад Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва
Раніше Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю очолював Сергій Кривонос
Президент Володимир Зеленський підписав указ про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний документ від 23 грудня розміщено на сайті глави держави.
«Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», - йдеться в тексті указу №939/2019.
Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук.
Заступником голови Комісії призначено заступника Міністра закордонних справ України Єгора Божка.
До складу комісії також увійшли:
- генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус (за згодою),
- перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Андрій Алєксєєнко,
- генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента Іван Апаршин,
- перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький,
- начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба,
- перший заступник голови Державного космічного агентства України Олександр Голуб
- виконуючий обов’язки керівника Служби з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату РНБО Сергій Дидинський,
- голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін (за згодою),
- заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді,
- заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко,
- тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби експортного контролю України Олександр Шайтан.
29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Кривонос був призначений головою цієї комісії у квітні 2019 року.
Олександр Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони. У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.