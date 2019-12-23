Зеленський погодив новий склад Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва



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Очолить комісію заступник міністра оборони України Олександр Поліщук

Раніше Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю очолював Сергій Кривонос

Президент Володимир Зеленський підписав указ про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний документ від 23 грудня розміщено на сайті глави держави.

«Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», - йдеться в тексті указу №939/2019.

Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук.

Заступником голови Комісії призначено заступника Міністра закордонних справ України Єгора Божка.

До складу комісії також увійшли:

генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус (за згодою),

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Андрій Алєксєєнко,

генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента Іван Апаршин,

перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький,

начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба,

перший заступник голови Державного космічного агентства України Олександр Голуб

виконуючий обов’язки керівника Служби з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату РНБО Сергій Дидинський,

голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін (за згодою),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді,

заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко,

тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби експортного контролю України Олександр Шайтан.

29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Кривонос був призначений головою цієї комісії у квітні 2019 року.

Олександр Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони. У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.