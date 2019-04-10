Зеленський похвалився тим, як за нього агітують у Канаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Координатори Зеленського завітали до генкосульства України в Оттаві

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський похвалився тим, як за нього агітують у Канаді.

Про це повідомила пресс-служба виборчого штабу Зеленського у Facebook.

«Тепер наших канадських координаторів буде легко впізнати:) Вони завітали в Оттаву до генерального консульства України!», - йдеться у повідомленні.

Штаб Зеленського також опублікував фотографії автомобілів із наліпками ЗеКоманди.

Нагадаємо, в першому турі виборів Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко15,95%. Другий тур голосування назначений на 21 квітня.

9 квітня під офісом Зеленського влаштували декілька акцій.Учасники першої прийшли до шоумена «як до майбутнього президента», аби розповісти про корупцію. Другу акцію скликав блогер Мирослав Олешко, який вимагає від Зеленського розповісти про свої наміри.

Під час мітингу біля офісу Зеленського правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу провокації.

Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.