Зеленський попросив українців, щоб до нього зверталися по-простому



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20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського Фото: Прес-служба президента України

«Будь ласка, кажіть просто - Володимире», - написав у Twitter Зеленський, звертаючись до українців

Президент Володимир Зеленський просить українців звертатися до нього просто на ім’я.

Про це він 20 травня написав у Twitter.

«Звертаюся до всіх українців, і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто – Володимире», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. Також дружина і батьки Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

На площу перед будівлею Адміністрації президента в Києві, куди пішки прийшов після інавгурації Зеленський, пропускали всіх охочих.

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